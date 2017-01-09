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9 января 2017 г.

В бюджет Ставропольского края в 2016 году поступили сверхплановые доходы

Лариса Калинченко

Исполнение бюджета 2016 года стало темой еженедельного планового совещания в краевом правительстве.

Заместитель председателя регионального кабмина – министр финансов Лариса Калинченко сообщила, что доходы краевой казны в минувшем году составили 82,3 миллиарда рублей, почти на 2% превысив плановые показатели.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета достигли уровня 104,4%, превысив план на 2,3 миллиарда рублей. При этом рост поступлений по сравнению с 2015 годом составил почти 7,6 миллиарда рублей или 16,2%.

Значительный рост продемонстрировали доходы от акцизов – 148% в сравнении с 2015 годом, на прибыль организаций – 116,8%, на имущество организаций – 111%. Доходы краевой казны от использования госимущества превысили план на 138,5%.

Лариса Калинченко также сообщила об изменении структуры государственного долга края. В общем объёме долга снизился удельный вес невыгодных для бюджета коммерческих кредитов и возросла доля бюджетных кредитов и государственных облигаций. Процентная ставка по ним значительно ниже, что позволит уменьшить нагрузку на краевой бюджет при исполнении обязательство по процентам.

– В прошлом году мы взяли хорошие темпы в росте доходов, в промышленности и сельском хозяйстве, других отраслях. Хочу, чтобы такое положение вещей мы приняли за правило – в нынешнем году мы темпы снижать не должны. Если сумеем удержать такую динамику – это будет нашей победой, – обратился к коллегам губернатор Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170109/v_byudzhet_stavropolskogo_kraya_v_2016_godu_postupili_sverkhplan_99431.html
Фотография к статье В бюджет Ставропольского края в 2016 году поступили сверхплановые доходы
Лариса Калинченко
Лариса Калинченко
Фото пресс-службы губернатора СК
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