Стоимость водоснабжения для квартир без счётчиков подорожала в Ставропольском крае

С 1 января жители многоэтажек, в квартирах которых до сих пор не установлены счетчики, будут платить за воду и электричество в полтора раза больше от установленного норматива. Повышающий коэффициент на потребление этих ресурсов вырос с 1,4 до 1,5. Его размер установлен по всей стране в соответствии с постановлением Правительства РФ, напомнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Применение повышающих коэффициентов – одна из мер по созданию эффективной системы учета потребления коммунальных ресурсов и повышению энергоэффективности системы ЖКХ, подчеркнул министр ЖКХ СК Роман Марченко. Такая работа планомерно ведется в Ставропольском крае на протяжении последних лет. Квитанции с новыми суммами придут уже в феврале. В ведомстве заметили, что повышающий коэффициент не будет применяться, если потребителем представлен акт обследования, подтверждающий отсутствие технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и электрической энергии. Для составления такого акта следует обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию.

http://www.stapravda.ru/20170109/stoimost_vodosnabzheniya_dlya_kvartir_bez_schetchikov_podorozhal_99417.html