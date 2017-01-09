В один день, в одно и то же время весь мир танцевал West Coast Swing (Вест Кост Свинг – парный танец). Так прошел международный флешмоб под одноименным названием. Среди участников из 39 стран и 170 городов мира(!) были ставропольцы — представители танцевальной мастерской «Маруся».

По итогам большого праздника «Internatioanl West Coast Swing Flashmob» в сети появилось видео. Так организаторы сделали новогодний подарок всем любителям танцев. Ставропольских участников можно увидеть на 7 минуте 58 секунде видеоролика.

Основная цель флэшмоба, отмечают организаторы, вынести культуру танца в массы, а заодно порадовать случайных зрителей этого завораживающего действа.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170109/stavropolskie_tantsory__uchastniki_mezhdunarodnogo_west_coast_sw_99396.html