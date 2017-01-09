Ставропольские танцоры – участники международного West Coast Swing флешмоба
В один день, в одно и то же время весь мир танцевал West Coast Swing (Вест Кост Свинг – парный танец). Так прошел международный флешмоб под одноименным названием. Среди участников из 39 стран и 170 городов мира(!) были ставропольцы — представители танцевальной мастерской «Маруся».
По итогам большого праздника «Internatioanl West Coast Swing Flashmob» в сети появилось видео. Так организаторы сделали новогодний подарок всем любителям танцев. Ставропольских участников можно увидеть на 7 минуте 58 секунде видеоролика.
Основная цель флэшмоба, отмечают организаторы, вынести культуру танца в массы, а заодно порадовать случайных зрителей этого завораживающего действа.