Приоритеты на 2017 год обозначил губернатор Владимиров перед правительством Ставрополья
Губернатор Владимир Владимиров провел первое в наступившем году еженедельное совещание членов краевого правительства и руководителей органов краевой исполнительной власти.
Открывая его, глава края поблагодарил сотрудников правоохранительных ведомств и структур МЧС за слаженную работу, которая позволила избежать чрезвычайных ситуаций в период новогодних каникул.
Владимир Владимиров также отметил ряд приоритетных направлений для краевых органов власти в наступившем году. Ключевое среди них – реализация «майских» Указов Президента РФ В.В.Путина.
На совещании шла речь и о подготовке некоторых основных событий года, подготовка к которым начнется уже с первых его дней. Среди них – 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Глава края поставил задачу до конца месяца провести первое заседание краевого организационного комитета «Победа». По традиции, эстафета памятных мероприятий начнется с января, когда города и районы Ставрополья отмечают годовщины освобождения от фашистских захватчиков.
Владимир Владимиров напомнил и о юбилейной дате – 100-летии революционных событий 1917 года. Им также должны быть посвящены тематические мероприятия.
– Дата в истории нашей страны важная. Считаю, что никакие события нашего общего прошлого не должны быть забыты, – сказал губернатор.
Также одним из событий 2017 года станет 240-летие краевого центра.
Фото пресс-службы губернатора СК