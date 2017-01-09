Приоритеты на 2017 год обозначил губернатор Владимиров перед правительством Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров провел первое в наступившем году еженедельное совещание членов краевого правительства и руководителей органов краевой исполнительной власти.

Открывая его, глава края поблагодарил сотрудников правоохранительных ведомств и структур МЧС за слаженную работу, которая позволила избежать чрезвычайных ситуаций в период новогодних каникул.

Владимир Владимиров также отметил ряд приоритетных направлений для краевых органов власти в наступившем году. Ключевое среди них – реализация «майских» Указов Президента РФ В.В.Путина.

На совещании шла речь и о подготовке некоторых основных событий года, подготовка к которым начнется уже с первых его дней. Среди них – 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Глава края поставил задачу до конца месяца провести первое заседание краевого организационного комитета «Победа». По традиции, эстафета памятных мероприятий начнется с января, когда города и районы Ставрополья отмечают годовщины освобождения от фашистских захватчиков.

Владимир Владимиров напомнил и о юбилейной дате – 100-летии революционных событий 1917 года. Им также должны быть посвящены тематические мероприятия.

– Дата в истории нашей страны важная. Считаю, что никакие события нашего общего прошлого не должны быть забыты, – сказал губернатор.

Также одним из событий 2017 года станет 240-летие краевого центра.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170109/prioritety_na_2017_god_oboznachil_gubernator_vladimirov_pered_pr_99414.html