Пенсионерка с внучкой попали под колеса «Хонды» в станице Незлобной

7 января в 12 часов на улице Заводской станицы Незлобной Георгиевского района водитель автомашины «Хонда» сбил двух пешеходюов — бабушку и внучку. Они переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. По предварительной версии, сообщили в УГИБДД ГУ МВД по краю, пешеходы решили сократить путь к автобусной остановке. 81-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи, 11-летняя девочка госпитализирована.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170109/pensionerka_s_vnuchkoy_popali_pod_kolesa_khondy_v_stanitse_nezlo_99418.html