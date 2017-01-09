Обзор происшествий за время новогодних каникул на Ставрополье

К сожалению, праздники не обходятся без ЧП. Самое трагическое: 1 января в Ипатово на реке Калаус пропал восьмилетний мальчик. Все новогодние дни его безуспешно разыскивали свыше пятидесяти человек – водолазы, спасатели, волонтеры, представители полиции и районной администрации. Обследовали сотни метров реки и прибрежной полосы, проверяли участки около мостов и заторов, кололи лед. 6 января было принято решение о прекращении активной фазы поисков. Дальше будет вестись визуальный мониторинг русла реки.

К слову, в праздничные дни информации о различных происшествиях поступало мало, может быть потому, что пресс-службы краевых суда, прокуратуры и управления СКР отдыхали вместе со всей страной.

Так что у нас в наличии пока только обзор полицейских криминальных хроник и сводок ГУ МЧС по краю.

Началось все до Нового года. Правда, хорошим известием для пятигорчанки, которую еще летом обманули фальшивые мебельщики, взявшие 20 тысяч рублей за сборку мебели и скрывшиеся с ними. Полицейские злоумышленников, это оказалась семейная пара, нашли. Их подозревают в том, что они обманули еще несколько человек. В том же Пятигорске 48-летняя мошенница заполучила 300 тысяч рублей за содействие в оформлении крупного займа в банке. Помочь не помогла, а деньги присвоила. Ее тоже задержали.

Мошенник-ставропольчанин разместил объявление о продаже автомобильных запчастей на интернет-сайте. Одного из заинтересовавшихся он уговорил перечислить в качестве оплаты 18 тысяч рублей на свою банковскую карту, а потом скрылся. Нашли. В Новоалександровском районе знакомый взял у мужчины телефон, чтобы позвонить, и украл с его счета с помощью мобильного банка более 40 тысяч рублей.

В Ставрополе задержали граждан, отмечавших Новый год стрельбой из автоматического оружия. К счастью, никто не пострадал. Стрелки задержаны. Они утверждают, что использовали оружие для поддержания приподнятого настроения в связи с праздниками.

Именно праздники выступили неким толчком для неадекватных поступков. На новогоднем корпоративе в Ставрополе девушка обокрала коллегу — «стырила» со стола его кошелек, где было 15 тысяч рублей. Когда ее задержали, призналась. В праздничные дни «на дело» выходили даже граждане преклонного возраста. Например, в Буденновском районе две местные пожилые женщины обокрали односельчанку: проникнув на территорию домовладения, они унесли бытовую технику, домашнюю живность, деньги и другое имущество более чем на 143 тысячи рублей. У кисловодчанки из ее квартиры ювелирные изделия утащила квартирантка, приехавшая из соседнего региона. Злоумышленница сдала золото в ломбард и скрылась.

В саму новогоднюю ночь 44 водителя сели за руль пьяными, четверо из них – повторно. И это, несмотря на то что краевое УГИБДД много раз предупреждало, что с 31 декабря по 8 января автоинспекторы Ставрополья будут нести службу в усиленном варианте в круглосуточном режиме, обращая особое внимание на нетрезвых водителей. Всего же с 1 января в нетрезвом виде за руль сели 250 водителей, из которых 10 – повторно.

Странно вели себя и угонщики автомобилей. В Кочубеевском районе угонщик увел автомобиль с территории домовладения, дождавшись, когда все домочадцы заснут. Выехав за пределы населенного пункта, молодой человек врезался в дорожное ограждение. Бросив неисправный автомобиль, вор скрылся. Задержали. Похожий случай в Изобильненском районе. Здесь автомобиль угнал очень пьяный мужчина. А когда авто застряло в грязи, злоумышленник заснул в салоне.

Обзор чрезвычайных ситуаций заставляет задуматься о многом. В том числе и о нашей собственной ответственности за них. В Кисловодске четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом. Причина, по предварительным данным, – неисправная газовая колонка. Вечером 7 января в частном домовладении в селе Новозаведенном Георгиевского района вспыхнул бытовой газ – выбило окно. Пострадала женщина, она госпитализирована. В качестве предварительной причины специалисты называют нарушение правил эксплуатации газопровода низкого давления. Кое-где были зафиксированы пожары, закончившиеся, к счастью, без человеческих жертв.

В Рождество заработала пресс-служба краевого УГИБДД, снабдившая журналистов сведениями о происшествиях аж с 1 января. Но не будем о прошлом.

Хотя одно, возможно, и не ЧП следует вспомнить. 5 января Интернет загудел от информации, что самолет рейсом на Москву якобы из Ставрополя не взлетел, летчик обнаружил ЧП уже на взлетной полосе, пассажиров эвакуировали. Потом вроде выяснилось: он не прилетел вовремя из Шереметьево. Мое честное журналистское желание развеять панику и рассказать, что ЧП не было, разбилось о нежелание представительства «Аэрофлота» в аэропорту Ставрополь общаться вообще со ссылкой на то, что я невесть кто, невесть зачем им звоню. Переговоры закончились ссылкой на пресс-службу ведомства, куда запрос я и отправила 6 января. Не ответили. Выходные…

http://www.stapravda.ru/20170109/obzor_proisshestviy_za_vremya_novogodnikh_kanikul_na_stavropole_99413.html