Незаконную новостройку снесли в Кисловодске на проспекте Победы

Последние дни 2016-го жителям въездного района Кисловодска запомнились сносом новостройки на проспекте Победы возле дома № 124.

О том, что здание площадью в полторы сотни квадратных метров строят незаконно, говорил в начале декабря на встрече с журналистами лично глава Кисловодска Александр Курбатов. И вот наконец за словом последовало дело – снос.

Кстати, после того как мэр вступил в должность и объявил войну самостроям, показательно снесли уже несколько магазинчиков и ларьков. И даже за два крупных самостроя взялись: за трехэтажную новостройку напротив музея «Дача Шаляпина» и за семиэтажного железобетонного монстра рядом с Каскадной лестницей. Однако… Трехэтажное здание на привокзальной площади полностью снесли, но на его месте растет новое. Уже сейчас оно высотой с соседние двухэтажки.

Видимо, чтобы пресечь кривотолки, на официальном сайте администрации опубликовали сообщение: «Глава города Александр Курбатов поручил руководителям правового управления и управления архитектуры подготовить список объектов незаконного строительства для публикации на официальном сайте городской администрации. В дальнейшем планируется проверить информацию о легальности подключения инженерных коммуникаций к этим постройкам».

http://www.stapravda.ru/20170109/nezakonnuyu_novostroyku_snesli_v_kislovodske_na_prospekte_pobedy_99352.html