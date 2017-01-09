Насколько крупных пожаров произошли за праздники в Ставропольском крае

Минувшие праздники пожарные ПАСС СК боролись с огнем – ежедневно в разных уголках края то и дело вспыхивал пожар. Так, уже в первом часу Нового года в станице Новотроицкой Изобильненского района в частном доме вспыхнул пожар. В опасности оказались двое спящих малолетних детей. Их родители устроили застолье в летней кухне недалеко от дома. К счастью, дети вовремя проснулись от запаха гари и выбрались на улицу через окно. Дом вовремя потушили, огнем повреждены две жилые комнаты.

4 января нетрезвый житель села Тищенское Изобильненского района едва не погиб из-за собственной беспечности. Он курил в доме и не заметил, как обивка дивана стала тлеть от упавшего окурка. Дым вовремя обнаружили соседи и вызвали пожарных. Диван неравнодушные люди потушили самостоятельно, а вот едва живого пострадавшего пассовцы погрузили на носилки и отнесли в машину скорой помощи.

7 января в селе Сенгилеевском Шпаковского района пожарные тушили дом сельчанина, который поджег сосед. Подробности этой истории сообщили в пресс-службе ПАСС СК. Во втором часу ночи, воспользовавшись временным отсутствием хозяина, мужчина прокрался в чужой дом и развел пять огненных очагов в разных комнатах. «Факт поджога полиция установила сразу, преступника задержали, – прокомментировал начальник ПЧ №178 села Сенгилеевское Аршавир Карапетян. – Но вместе с подожженным домом в опасности оказались соседи. Помещение, разделенное на две квартиры, горело очень быстро. Силами ПАСС СК и ФПС СК огонь успешно локализовали, вторую часть дома спасли».

8 января в хуторе Нижнебалковский Минераловодского городского округа на пожаре в своем доме погиб 61-летний мужчина. Коттедж на двух хозяев загорелся в 7 часов утра. К моменту, когда возгорание обнаружили, дом был полностью объят пламенем. Соседи вызвали пожарных, бросились на помощь к хозяину дома. Но поздно – из окутанного дымом помещения они вынесли бездыханное тело пожилого мужчины. Пожарным удалось спасти вторую часть дома, где проживала другая семья.

http://www.stapravda.ru/20170109/naskolko_krupnykh_pozharov_proizoshli_za_prazdniki_v_stavropolsk_99409.html