На Ставрополье подвели итоги конкурса среди молодых виноградарей

В Буденновском районе прошло торжественное подведение итогов краевого соревнования профессионального мастерства среди молодежи, участвовавшей в уборке урожая винограда в 2016-ом году. Всего награждено тринадцать лучших молодых виноградарей, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». В их числе – Евгений Иванов из ЗАО СП «Виноградное» Буденновского района, Владимир Мазгунов из ЗАО «Левокумское», ученица из Левокумского района Виктория Орлова и другие.

Напомним, в минувшем году на Ставрополье собрано 42 тысячи тонн янтарной ягоды, что на 18 тысяч тонн больше, чем в позапрошлом году.

http://www.stapravda.ru/20170109/na_stavropole_podveli_itogi_konkursa_sredi_molodykh_vinogradarey_99400.html