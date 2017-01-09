На Чемпионат мира 2018 года смогут поехать ставропольские юные футболисты

Одним из вопросов еженедельного планового совещания членов краевого правительства и руководителей органов исполнительной власти края стала подготовка к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

Напомним, что в рамках подготовки к нему на Ставрополье должны быть построены пять тренировочных футбольных площадок. Процесс их создания находится на особом контроле губернатора Владимира Владимирова.

Коснувшись темы Чемпионата, глава края поставил задачу сделать так, чтобы это событие не прошло мимо юных ставропольских футболистов.

На Ставрополье действуют пять футбольных детско-юношеских спортивных школ. Их воспитанники должны получить возможность увидеть чемпионат собственными глазами, – нацелил губернатор. Он предложил найти возможности для приобретения для ребят билетов на матчи, которые будут проходить в Ростове-на-Дону. Обеспечиваться это должно исключительно из внебюджетных источников.

– Возможно, через 10 лет именно ставропольские ребята станут основой сборной России по футболу и будущими чемпионами мирового первенства. Мы должны постараться, чтобы главное футбольное событие будущего года не прошло мимо них, – сказал Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170109/na_chempionat_mira_2018_goda_smogut_poekhat_stavropolskie_yunye__99415.html