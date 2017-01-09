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9 января 2017 г.

Минсельхоз Ставрополья взял шефство над детскими центрами

Минсельхоз Ставрополья взял шефство над детскими центрами

Во время минувших праздников представители краевого минсельхоза побывали в подшефных детских учреждениях — Благодарненском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Гармония» и школе – интернате для детей-сирот, что в селе Падинском Новоселицкого района. Шефы из регионального аграрного ведомства привезли с собой подарки и угощения, а также устроили для ребят праздничное представление. В благодарность воспитанники детских учреждений подготовили для долгожданных гостей музыкальную программу и подарки, сделанные своими руками.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170109/minselkhoz_stavropolya_vzyal_shefstvo_nad_detskimi_tsentrami_99394.html
Фотография к статье Минсельхоз Ставрополья взял шефство над детскими центрами
Минсельхоз Ставрополья взял шефство над детскими центрами
Минсельхоз Ставрополья взял шефство над детскими центрами
Фото пресс-службы минсельхоза СК
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