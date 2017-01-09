Концепция комплексного развития Кисловодска до 2030 года включает 77 мероприятий

Как мы уже сообщали, 29 декабря Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение №2899-р, которое утвердило перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года.

В Распоряжении говорится и о финансовом обеспечении реализации этих мероприятий. А органам исполнительной власти предписано ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минкавказ России информацию о результатах реализации мероприятий. То есть, контроль будет жесткий.

Мероприятия, включенные в Перечень, сгруппированы по нескольким направлениям. Прежде всего – это «Сохранение и развитие медицинского и санаторно-курортного потенциала». Сюда, в частности, входит пункт «Содействие в реализации проектов по модернизации и капитальному ремонту сети минералопроводов, снабжающих санаторно-курортные организации и питьевые бюветы минеральными водами, добываемыми в границах Кисловодского месторождения». За последние годы «Ставропольская правда» не раз публиковала отчеты с различных совещаний и «круглых столов», где эксперты били в набат по поводу аварийного состояния многих скважин и минералопроводов. Увы, их ремонт и замена требует колоссальных средств, поэтому почти все заключения и рекомендации экспертов так и оставались на бумаге. Но теперь-то, когда такое поручение дано Правительством РФ, и исполнить его предписано в 2017 – 2019-х годах, дело должно сдвинуться с мертвой точки.

В комплексном развитии Кисловодска серьезное внимание уделено и такому направлению, как «Сохранение и развитие объектов, представляющих историко-культурную ценность». Уже в этом году правительству Ставропольского края, администрации Кисловодска и Минкультуры России предписано подготовить перечень объектов, для которых требуется софинансирование из федерального бюджета в проведении ремонтных работ. Грех будет не воспользоваться такой возможностью привести в порядок десятки исторических зданий Кисловодска. А в графе «Развитие инфраструктуры массового отдыха и благоустройство города-курорта Кисловодска» местным властям и краевому правительству предписано уже в этом году подготовить перечень объектов, для ремонта, восстановления и строительства которых требуется софинансирование из федерального бюджета. Этот пункт дает надежду, что набившие оскомину проблемы восстановления бездействующих с начала нынешнего века зон отдыха «Старое озеро» и «Новое озеро» все-таки удастся решить.

Что касается объектов физической культуры и спорта, то Минспорту России предписано подготовить план мероприятий по обеспечению доступности инфраструктуры «Юг Спорта» для жителей города – курорта и отдыхающих, а также для проведения культурно-массовых и общественных мероприятий. То есть, стадион на проспекте Победы и так называемый Олимпийский комплекс на горе Малое Седло, где сейчас строят суперсовременные спортивные объекты, будут служить не только членам сборных команд страны по различным видам спорта, а и ребятам из ДЮСШ, рядовым физкультурникам. Право, так и хочется крикнуть: «Физкульт – Ура!»

В графе «Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности» правительству СК, Минтрансу и Минкавказу предписано уже в этом году подготовить предложения по строительству объездной дороги «Северо-Западный обход». Об этой дороге уже давно говорят уже как о панацее от транспортного коллапса в Кисловодске. Но проект очень дорогой. Однако, коль скоро Правительство России дало такое поручение, то, следовательно, государство совместно с бизнесом в состоянии его осуществить. Также предписано подготовить предложения о целесообразности организации движения аэроэкспресса из Кисловодска до аэропорта «Минеральные Воды». Если этот план осуществится, то отдыхающим станет еще комфортнее.

Львиная доля мероприятий, включенных в Перечень, направлена на снижение антропогенной нагрузки, улучшение экологической обстановки и сохранение объектов природы. Так, уже в этом году администрации Кисловодска придется подготовить комплекс мер, направленных на ликвидацию стихийных свалок. Следовательно, одна из «извечных» тем критических публикаций, наконец-то, уйдет со страниц «Ставропольской правды». Также уже в нынешнем году необходимо подготовить предложения по поэтапному (до 2025 года) переходу на экологически чистые виды транспорта. А требование к ведомству «Росводресурсы» провести в 2017-м году обследование русел рек, протекающих через Кисловодск, вселяет надежду, что еще одна застарелая экологическая проблема города-курорта со временем будет решена.

Но это все планы и намерения. А какие же объекты будут реально отремонтированы и построены в 2017-м? По словам главы Кисловодска Александра Курбатова, в нынешнем году будут отреставрированы цирк и Музыкальная раковина, построена тренировочная площадка к Чемпионату мира по футболу и начнется берегоукрепление реки Подкумок.

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http://www.stapravda.ru/20170109/kontseptsiya_kompleksnogo_razvitiya_kislovodska_do_2030_goda_vkl_99393.html