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9 января 2017 г.

Губернатор Ставрополья встретится с каждым главой лично

9 января на еженедельном совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров коротко напомнил об итогах рабочего визита в город-курорт Кисловодск председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Он поблагодарил спикера верхней палаты российского парламента за особое внимание к курортному региону и напомнил, что в конце прошлого года на федеральном уровне утверждена программа развития Кисловодска. Объем вошедших в нее мероприятий оценивается в 78 миллиардов рублей. «Получение этих средств напрямую зависит от того, насколько эффективно каждое заинтересованное министерство и ведомство края отработает со своими коллегами из федеральных органов власти. Все должны включиться в эту работу и ежемесячно докладывать мне о том, как идут дела», – подчеркнул он.

Коснувшись темы чемпионата мира по футболу – 2018, в рамках подготовки к которому на Ставрополье должны быть построены пять тренировочных футбольных площадок, глава края поставил задачу сделать так, чтобы это событие не прошло мимо юных ставропольских футболистов. На Ставрополье действуют пять футбольных детско-юношеских спортивных школ. Их воспитанники должны получить возможность увидеть чемпионат собственными глазами. Необходимо найти возможность приобретения для ребят билетов на матчи, которые будут проходить в Ростове-на-Дону. Обеспечиваться это должно исключительно из внебюджетных источников. «Возможно, через 10 лет именно ставропольские ребята станут основой сборной России по футболу и будущими чемпионами мирового первенства», – отметил Владимир Владимиров.

На обустройство придомовых территорий Ставропольский край в 2017 году получит из федерального бюджета 609 миллионов рублей. План подготовительных мероприятий уже намечен. Каждому муниципальному образованию поставлена задача к октябрю этого года разработать собственные программы с учетом мнения общественности, а также дизайн-проекты. «Мы давно не занимались благоустройством в таких масштабах. В течение 10 дней прошу провести совещание со всеми главами муниципалитетов. Кроме того, с каждым из тех, кто получит средства из федеральной казны, я проведу личную встречу», – пообещал губернатор.

Другая хорошая новость – эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу на Ставрополье не превышен. На 6 января 2017 года зарегистрировано чуть более 19 тысяч заболевших, из которых только у 149 человек выявлен вирус гриппа. Это результат эффективной работы по вакцинации населения.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170109/gubernator_stavropolya_vstretitsya_s_kazhdym_glavoy_lichno_99423.html
Фотография к статье Губернатор Ставрополья встретится с каждым главой лично
На еженедельном плановом совещании в правительстве Ставропольского края
На еженедельном плановом совещании в правительстве Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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