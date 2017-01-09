Два альтернативных законопроекта рассмотрят в Думе Ставрополья

9 января в Думе края на еженедельной планерке, первой в наступившем году, обсудили ближайшие перспективы законопроектной работы.

В частности, председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв проинформировал о том, что комитетом в повестку очередного заседания Думы будет внесено два альтернативных законопроекта, регулирующих вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям.

Юрий Гонтарь, возглавляющий комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, отметил, для включения в повестку думского заседания депутаты готовят ряд законопроектов. В их числе – по ужесточению мер ответственности за неисполнение решений краевой антитеррористической комиссии. Комитет также рассмотрит вопрос о вступлении региона в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию.

На планерке депутаты говорили также о состоянии автомобильных дорог и тротуаров в краевом центре и других населённых пунктах Ставрополья. Парламентарии сошлись во мнении, что ужесточить контроль работы подрядчиков необходимо не только на краевом, но и на муниципальном уровне.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы Думы СК

http://www.stapravda.ru/20170109/dva_alternativnykh_zakonoproekta_rassmotryat_v_dume_stavropolya_99421.html