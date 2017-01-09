Архиерейская ёлка в Ставрополе собрала более 700 ребят

Традиционная ежегодная Архиерейская рождественская елка во Дворце детского творчества города Ставрополя нынче собрала более 700 мальчиков и девочек. В этот раз билеты на елку были переданы семьям священнослужителей епархии, социальным учреждениям края, силовых структур, краевого правительства. Приглашение на Архиерейскую елку получили и воспитанники воскресных школ из разных уголков Ставрополья. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в архипастырском слове говорил юным зрителям о празднике Рождества Христова, призвал детей к любви и послушанию. В ярком праздничном представлении участвовали лучшие творческие коллективы края. Приятным дополнением к добрым эмоциям стал сладкий подарок, который получил каждый ребенок.

http://www.stapravda.ru/20170109/arkhiereyskaya_elka_v_stavropole_sobrala_bolee_700_rebyat_99405.html