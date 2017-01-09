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9 января 2017 г.

609 млн рублей получит Ставрополье на ремонт придомовых территорий из федерального бюджета

Лариса Калинченко

На обустройство придомовых территорий Ставропольский край в 2017 году получит из федерального бюджета 609 миллионов рублей. Об этом на плановом совещании в краевом правительстве сообщила заместитель председателя регионального кабмина – министр финансов Лариса Калинченко.

Она подчеркнула, что для получения и освоения выделяемых средств должна быть проведена большая подготовительная работа, которая требует активного участия как органов исполнительной власти, так и каждого муниципалитета, задействованного в реализации программы. На сегодняшний день уже намечен план подготовительных мероприятий. Каждому муниципальному образованию поставлена задача разработать собственные программы с учётом общественных обсуждений, а также дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий. Работы должны быть завершены в октябре 2017 года.

– Мы давно не занимались благоустройством придомовых территорий в таких масштабах. Предстоит большая и ответственная работа. В течение 10 дней прошу провести совещание со всеми главами муниципалитетов. Кроме того, с каждым главой, который получит средства на благоустройство, я проведу личную встречу – чтобы каждый понимал меру своей персональной ответственности за результат и освоение выделенных средств, – прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170109/609_mln_rubley_poluchit_stavropole_na_remont_pridomovykh_territo_99416.html
Фотография к статье 609 млн рублей получит Ставрополье на ремонт придомовых территорий из федерального бюджета
Лариса Калинченко
Лариса Калинченко
Фото пресс-службы губернатора СК
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