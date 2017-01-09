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9 января 2017 г.

17-летний водитель спровоцировал серьезную аварию на Ставрополье

17-летний водитель спровоцировал серьезную аварию на Ставрополье

8 января в 13 часов на 475-м километре автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель автомобиля «ВАЗ-21053» при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с едущим по главной дороге автомобилем «Форд Эксплорер», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ» в состоянии комы и его 16-летняя пассажирка были госпитализированы. В момент аварии они оба не были пристегнуты ремнями безопасности. У несовершеннолетнего водителя, жителя Ипатовского района, не было ни водительское удостоверение, ни опыта вождения. На колесах стояла летняя резина, страхового полиса не было. Водитель «Форда», 61-летний житель Астраханской области, не пострадал.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170109/17letniy_voditel_sprovotsiroval_sereznuyu_avariyu_na_stavropole_99425.html
Фотография к статье 17-летний водитель спровоцировал серьезную аварию на Ставрополье
17-летний водитель спровоцировал серьезную аварию на Ставрополье
17-летний водитель спровоцировал серьезную аварию на Ставрополье
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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