Валентина Матвиенко: мечтаю, чтобы Кисловодск стал лучшим в мире курортом

Большие позитивные перемены отметила в Кисловодске председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время осмотра города-курорта.

Возле Колоннады Валентину Матвиенко встретили губернатор Владимир Владимиров, глава Кисловодска Александр Курбатов, директор Национального парка «Кисловодский» Дмитрий Науменко, другие руководители города и края. Пока шли по нижней части парка, Валентина Ивановна оживленно беседовала с Владимиром Владимировым и Дмитрием Науменко. Расспрашивала, что уже сделали в парке, каковы планы и есть ли финансы для их осуществления. И, словно бы подводя итог, жестко потребовала: надо делать так, чтобы люди ясно видели, что в Национальном парке всерьез взялись наводить порядок.

Когда проходили мимо сквера, примыкающего к сокрытым за забором руинам памятника федерального значения «Дом Реброва», спикеру Совета Федерации показали макет памятника первопоселенцу Кисловодска Алексею Реброву, который планируют здесь установить. Приостановились и на знаменитом «пяточке» у торца Нарзанной галереи. В царские времена там располагалась гостиница для приезжавших на лечение офицеров, а в советские – Курортная библиотека. Теперь, как рассказал Валентине Матвиенко мэр Александр Курбатов, здесь, по согласованию с руководством нацпарка, решили разместить интерактивный музей Кисловодского Курортного парка.

Двигаясь дальше по Курортному бульвару, третье по рангу должностное лицо государства и глава маленького провинциального городка обсуждали: как убирают и озеленяют город, как организована торговля на муниципальном рынке и другие местные проблемы. Причем, спикер Совета Федерации вникала в такие детали, которые, вроде бы, должны быть ведомы только местным жителям. Например, как «развести» по разным площадкам продуктовый и вещевой муниципальные рынки. В какой-то момент Валентина Ивановна, обращаясь к губернатору Владимиру Владимирову, пошутила:

– Я у вашего мэра уже работаю заместителем.

В беседу нет-нет, да встревали прохожие. Кто-то просто хотел сфотографироваться с Валентиной Матвиенко, а кто-то высказывал замечания и предложения. Так с подачи одного из гостей курорта даже завязалась короткая дискуссия: стоит ли в парке взамен песчаных делать асфальтированные дорожки?

У возрожденной площади с цветомузыкальным фонтаном, где на временной сцене шел большой Рождественский концерт, Валентину Матвиенко встретил в прошлом глава Кабардино-Балкарии, а ныне сенатор Арсен Каноков. Во многом благодаря его доброй воле и финансовым вложениям, Кисловодск в середине прошлого года и обрел эту площадь и фонтан. Вместе с руководителями города и края Арсен Каноков показал спикеру Совета Федерации только что открытую «Бургерную» – пилотную часть возводимого на площади ресторанного комплекса высочайшего класса.

Завершая осмотр города, спикер Совета Федерации поделилась своими впечатлениями с журналистами:

– Я часто общаюсь с кисловодчанами. Многие говорят, что 2016-й год был переломным в жизни Кисловодска, началом возрождения этого уникального курорта. Люди отмечают большие позитивные перемены. Хочу поблагодарить губернатора Ставропольского края, который огромное внимание уделяет Кисловодску. Он только что пообещал, что выделит на ремонт дорог Кисловодска 230 миллионов рублей.

Поблагодарила Валентина Матвиенко и главу Кисловодска Александра Курбатова, назвав его человеком «с горящими глазами, который стремится изменить облик Кисловодска». В городе началась активная жизнь, Курортный бульвар теперь полон людьми. А ведь раньше здесь такого не было. На месте, где 15 лет стоял страшный строительный забор и была свалка мусора, открыли цветомузыкальный фонтан, который стал достопримечательностью города. Замечательное старинное здание Главных нарзанных ванн отреставрировано, Каскадная лестница снова стала визитной карточкой Кисловодска и привлекает туристов. Так же как Колоннада и многое-многое другое.

Спикер Совета Федерации напомнила, как были достигнуты эти позитивные перемены. Старт всему дало Поручение Президента Российской Федерации.

– Когда мы доложили о том, в каком состоянии находится город, Президент дал все необходимые Поручения Правительству. Совет Федерации взял под свой патронат процесс восстановления Кисловодска. Очень важно, что все это время федеральные министерства и ведомства, руководство Ставропольского края и мэрия Кисловодска тесно взаимодействовали.

Отдельно Валентина Матвиенко поздравила кисловодчан с тем, что 29 декабря Премьер-министр Дмитрий Медведев, в соответствии с поручениями Президента РФ, подписал Распоряжение Правительства РФ, утвердившее перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года.

– Это один из немногих документов, который посвящен конкретному городу. Это всех нас обязывает его реализовать, наполнить содержанием и очень важно для инвесторов. Они теперь понимают, что государство сделало восстановление Кисловодска одним из приоритетов. Значит, можно сюда приходить. Мы уже видим воочию реализованные крупные инвестроекты. Уверена, что следующий инвестор пойдет на восстановление кинотеатра «Россия». Кроме того, уже есть договоренность руководства края и города с Министерством культуры о выделении средств на ремонт цирка. Они планируют в этом году восстановить и «Музыкальную раковину». Но нельзя ограничиваться только восстановлением знаковых объектов. Кисловодчане должны почувствовать, что город стал чистый, ухоженный, что расселяется аварийное жилье, в домах есть свет и тепло. Что власти уделяют внимание ремонту дорог и следят за их состоянием. И, конечно, нужно восстановить автомобильный мост на улице, что ведет на железнодорожный вокзал. Мэр пообещал, что к концу апреля этот мост заработает. Значит, в городе будет меньше пробок.

Отметив все эти положительные изменения, спикер Совета Федерации подчеркнула, что в городе еще много чего надо сделать. Поэтому никакой эйфории нет.

– Мэру, краевым и федеральным властям есть над чем поработать, чтобы в полной мере реализовать комплексный план развития Кисловодска. Я мечтаю, чтобы к 2030-му году Кисловодск стал лучшим в мире курортом и лучшим в мире городом.

http://www.stapravda.ru/20170108/valentina_matvienko_mechtayu_chtoby_kislovodsk_stal_luchshim_v_m_99391.html