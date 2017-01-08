В Георгиевском районе в результате вспышки бытового газа пострадала женщина
Вечером 7 января в частном домовладении в селе Новозаведенном Георгиевского района произошла вспышка бытового газа.
Информация о происшествии поступила дежурным МЧС Ставропольского края в 20-36. Стало известно о том, что на улице Продольной в результате вспышки бытового газа в кухне частного дома выбило окна, возгорания не было. Пострадала женщина, она с ожогами 3-й степени госпитализирована в больницу Георгиевского района.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по СК, в качестве предварительной причины происшествия рассматривается нарушение правил эксплуатации газопровода низкого давления.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю