«Теплота рук» Маргариты создает уникальные изделия из глины

Маргарита ловко справлялась со всей работой: глина, поддавшись теплоте ее рук, подчинялась моментально. Так одна за другой, точно по-волшебству, возникала красивая посуда. За окном шел снег, а в мастерской было тепло и уютно, казалось, лучше места да и занятия не найти. Как здорово, что мы познакомились в предновогодние дни, что встреча наша произошла зимой, а не летом.

Если читатель когда-нибудь окажется в мастерской Маргариты Ейсковой (а я советую это сделать), то первое время ему не удастся сконцентрироваться на одном предмете. В небольшом пространстве поселились интересные объекты. На полочках, подоконнике, на рабочем столе аккуратно, а где-то и небрежно, что вовсе не портит интерьера, обитают необыкновенные предметы ручной работы: кружки с оригинальным дизайнерским оформлением и формой, тарелки, расписанные в сказочных мотивах, ложки из глины, кажущиеся всегда теплыми, чайники белоснежно-золотого цвета будто созданы из снега, что щедро сыпет за окном.

Сама Маргарита похожа на девушку с другой планеты – она всецело отдается любимой работе, ради своего дела пошла наперекор принятым правилам: закончила школу экстерном, чтобы освободить время для творчества. В вуз пока не поступила, но, занимаясь керамикой, считает себя счастливым человеком. Близкие всячески поддерживают девушку: главное, чтобы работа была любимой.

Маргарита не художник, да и с керамикой ранее не сталкивалась, но однажды, увидев в Интернете видеоролик, где показана вся романтика технологического процесса, с первого взгляда влюбилась. Потом целый год занималась у керамиста, а параллельно мечтала открыть собственную мастерскую. Так и появилось пространство и бренд с говорящим названием «Теплота рук». Мастерская – ее отдушина. Каждый день здесь происходят чудеса, в полном одиночестве девушка сосредоточено создает красоту.

«Теплота рук» была создана по велению души, поэтому доход пока небольшой, рассказала девушка. Основная часть заработка уходит на покупку материалов, аренду помещения.

…Мы говорили долго, Маргарита делилась самыми сокровенными мечтами, рассказывала о технологии создания посуды. Было очень интересно. Я узнала, что у мастеров-керамистов существует такой вкусный термин, как «бисквитный обжиг», что посуда долго хранится, если ее пропитать молоком...

– Созданное из глины изделие проходит сложные процессы обработки, – рассказывала она, – сначала оно семь дней сушится при комнатной температуре (чтобы полностью вышла влага), потом обжигается в печи и покрывается прозрачной глазурью. А еще существует исконно русский способ защиты посуды, и им я тоже пользуюсь, – молочение. Изделие пропитывается молоком и ставится в печь – молоко сгорает и образует слой, который закупоривает поры изделия, придает ему шоколадный цвет.

Маргарита создает работы тремя способами: с помощью гончарного круга, гипсовых форм и теплотой рук. Ручная лепка — самый любимый вариант, хоть идеальных форм не добиться, зато именно такие работы самые теплые, уютные и уж точно неповторимые. Керамика, по словам моей вдохновленной знакомой, дает человеку-творцу практически неограниченные возможности, но, чтобы задуманное осуществлялось, нужно по-настоящему любить свое дело, подружиться с глиной.

– Есть правило, которого я строго придерживаюсь, – продолжала Маргарита, – не работаю с глиной в плохом настроении. Она же живая и очень ранимая! Мастер может долго планировать что изготовить, а в процессе лепки материал может выдать что-то другое. Главное, довериться глине и она поможет создать достойное изделие. А если мастер не в настроении, она вообще может не поддаться, да и зачем вкладывать в работу плохие эмоции! Есть еще один момент: бывает, что изделие попадает в руки человеку, который очень нуждается в положительных эмоциях. Каждый мастер ищет свою философию: главным для меня стало то, что с помощью глины можно передать добрые эмоции, чувства, хорошие пожелания человеку. Например, был случай: девушка попросила изготовить для своего папы, у которого возникли серьезны неприятности, чайную кружку. Я очень старалась!

Руки Маргариты глина приняла. За год их дружбы было создано множество необычных, теплых работ — многие уехали к людям в разные города России. Девушка любит серийные. Например, последняя была посвящена творчеству классиков: изделие украшали стихотворные строки – особенно людям полюбилось творчество Бродского и Маяковского.

Маргарита с удовольствием проводит мастер-классы для всех желающих, ей нравится делиться знаниями. И, как заметила девушка, здорово, если керамика покорит еще чье-то сердце.

http://www.stapravda.ru/20170108/teplota_ruk_margarity_sozdaet_unikalnye_izdeliya_iz_gliny_99281.html