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8 января 2017 г.

Рождественская встреча «Регентская школа и друзья» пройдет 12 января в Ставрополе

12 января в Ставрополе пройдет благотворительная рождественская встреча «Регентская школа и друзья». На сцене выступят коллективы и сольные исполнители: воспитаницы регентской школы Ставропольской и Невинномысской Епархии, учащиеся Воскресных школ города, известные творческие коллективы, музыканты, артисты. И всех объединяет праздник Рождества Христова!

Концерт стал традиционным и любимым для многих жителей города, ведь именно здесь можно наполниться положительными эмоциями, продлить ощущение праздника. 

Рождественская встреча пройдет в большом зале Детской музыкальной школы №1 в 18 часов. 

Вход свободный.

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170108/rozhdestvenskaya_vstrecha_regentskaya_shkola_i_druzya_proydet_12_99203.html
Фотография к статье Рождественская встреча «Регентская школа и друзья» пройдет 12 января в Ставрополе
Благотворительная рождественская встреча «Регентская школа и друзья»
Благотворительная рождественская встреча «Регентская школа и друзья»
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