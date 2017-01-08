Рождественская встреча «Регентская школа и друзья» пройдет 12 января в Ставрополе

12 января в Ставрополе пройдет благотворительная рождественская встреча «Регентская школа и друзья». На сцене выступят коллективы и сольные исполнители: воспитаницы регентской школы Ставропольской и Невинномысской Епархии, учащиеся Воскресных школ города, известные творческие коллективы, музыканты, артисты. И всех объединяет праздник Рождества Христова!

Концерт стал традиционным и любимым для многих жителей города, ведь именно здесь можно наполниться положительными эмоциями, продлить ощущение праздника.

Рождественская встреча пройдет в большом зале Детской музыкальной школы №1 в 18 часов.

Вход свободный.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170108/rozhdestvenskaya_vstrecha_regentskaya_shkola_i_druzya_proydet_12_99203.html