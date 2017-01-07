В Железноводске задержан подозреваемый в краже из автомобиля
В дежурную часть отдела МВД России по Железноводску написал заявление местный житель: из его автомобиля пропали ценные вещи. Полицейские установили, что злоумышленник, взломав дверь, забрался в автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажного дома. Оттуда он украл автомагнитолу, детское кресло, видеорегистратор и скрылся. Сумма ущерба – около 25 тысяч рублей. Полицейские нашли вора, задержали его. Сейчас они проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.