В Железноводске задержан подозреваемый в краже из автомобиля

В дежурную часть отдела МВД России по Железноводску написал заявление местный житель: из его автомобиля пропали ценные вещи. Полицейские установили, что злоумышленник, взломав дверь, забрался в автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажного дома. Оттуда он украл автомагнитолу, детское кресло, видеорегистратор и скрылся. Сумма ущерба – около 25 тысяч рублей. Полицейские нашли вора, задержали его. Сейчас они проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170107/v_zheleznovodske_zaderzhan_podozrevaemyy_v_krazhe_iz_avtomobilya_99389.html