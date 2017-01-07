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7 января 2017 г.

В Ставрополе женщина попала под колеса тонированной «Лады»

В Ставрополе женщина попала под колеса тонированной «Лады»

5 января около 19 часов водитель автомобиля «ВАЗ-21099», двигаясь по улице Мира, сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель утверждает, что женщина шла на запрещающий сигнал светофора. 34-летняя ставропольчанка получила перелом ноги. За рулем автомобиля был 26-летний местный житель, который несколько раз уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе, за непредоставление преимущества в движении пешеходу. Кроме того, на водителя был составлен административный материал за пленочное покрытие на стеклах, ограничивающее видимость.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/v_stavropole_zhenschina_popala_pod_kolesa_tonirovannoy_lady_99378.html
Фотография к статье В Ставрополе женщина попала под колеса тонированной «Лады»
В Ставрополе женщина попала под колеса тонированной «Лады»
В Ставрополе женщина попала под колеса тонированной «Лады»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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