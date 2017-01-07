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7 января 2017 г.

В СКФО самая низкая цена за студенческий обед

В СКФО самая низкая цена за студенческий обед

Полноценный обед студентам СКФО обходится в среднем в 160 рублей. Такой вывод был сделан по итогам мониторинга столовых на территории вузов и ссузов России. Учащиеся Приволжского, Северо-Западного, Уральского федеральных округов примерно за тот же набор отдадуть 200 рублей.  А вот в Южном и Сибирском федеральных округах придется раскошелиться на 250 рублей. Но все рекорды побил Дальний Восток, где стоимость студенческого обеда может достигать 300 рублей.

Отметим, что мониторинг проводил Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд». По их данным, было проверено 1674 места общественного питания на территории 524 вузов и ссузов в 73 регионах страны.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/v_skfo_samaya_nizkaya_tsena_za_studencheskiy_obed_99384.html
Фотография к статье В СКФО самая низкая цена за студенческий обед
В СКФО самая низкая цена за студенческий обед
В СКФО самая низкая цена за студенческий обед
Изображение с сайта studfond.ru
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