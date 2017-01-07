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7 января 2017 г.

Посредник скрылся с доверенными деньгами в Ессентуках

В ессентукскую полицию обратился местный житель с заявлением о незаконном присвоении денежных средств. Он доверил молодому человеку более 50 тысяч рублей для передачи их третьему лицу в счет оплаты за оказание услуг по перевозке. Посредник же, присвоив денежные средства, скрылся. Вора нашли, он дал признательные показания, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/posrednik_skrylsya_s_doverennymi_dengami_v_essentukakh_99382.html
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