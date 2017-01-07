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7 января 2017 г.

Полицейские задержали 18-летнего жителя Железноводска, переносившего пакет марихуаны

Полицейские за сутки задержали пять наркоманов. Например, в Железноводске их внимание привлек гражданин, в руках которого находился подозрительный сверток. При виде стражей правопорядка 18-летний местный житель попытался избавиться от пакета и скрыться. Его задержали, а при осмотре места происшествия полицейские нашли и изъяли принадлежащий подозреваемому полимерный пакет. Экспертиза показала, что в нем – марихуана , рассказала в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/politseyskie_zaderzhali_18letnego_zhitelya_zheleznovodska_pereno_99380.html
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