Полицейские задержали 18-летнего жителя Железноводска, переносившего пакет марихуаны

Полицейские за сутки задержали пять наркоманов. Например, в Железноводске их внимание привлек гражданин, в руках которого находился подозрительный сверток. При виде стражей правопорядка 18-летний местный житель попытался избавиться от пакета и скрыться. Его задержали, а при осмотре места происшествия полицейские нашли и изъяли принадлежащий подозреваемому полимерный пакет. Экспертиза показала, что в нем – марихуана , рассказала в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170107/politseyskie_zaderzhali_18letnego_zhitelya_zheleznovodska_pereno_99380.html