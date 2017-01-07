Опасные для здоровья детей игрушки выявлены в Ставропольском крае

Управление Роспотребнадзора по краю в прошлом году провело 49 проверок о безопасности игрушек и 24 проверки безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. В их ходе проведено 560 лабораторных исследований детских товаров. По результатам исследований, установлено несоответствие требованиям сандалий детских Bibo Kids розового цвета (Тайвань). В игрушках оказалось пять опасных проб: набор «Кораблики» (Республика Беларусь), «Морские животные в ассортименте», «Меч», «Набор доспехи н/л» (все из Китая) и . «Погремушка», произведенная ООО «Стеллар».

В преддверии новогодних праздников также проводились проверки организаций, реализующих товары детского ассортимента и новогодние подарки. Особое внимание уделялось наличию необходимой и достоверной информации на маркировке детских товаров, а также документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, на наличие собственной упаковки игрушки находящихся в пищевых продуктах, в том числе в составе новогодних подарков..

По результатам надзора в 2016 году за нарушения технических регламентов по детским товарам и игрушкам привлечено к административной ответственности 35 должностных и юридических лиц, наложено штрафных санкций на сумму 415 тысяч рублей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170107/opasnye_dlya_zdorovya_detey_igrushki_vyyavleny_v_stavropolskom_k_99388.html