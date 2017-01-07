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7 января 2017 г.

Около полтонны некачественных овощей и фруктов изъято из продажи на Ставрополье

В конце 2016 года специалисты управления Роспотребнадзора по краю проверели качество самых покупаемых продуктов – овощей и фруктов, посетив 140 точек продаж. Было изъято 29 партий некачественных «витаминов» общей массой 439,6 кг, а недобросовестным предпринимаетлям и продавцам выписаны штрафы. Оставляло желать лучшего качество плодоовощной продукции, не соотвествовало тербованиям санитарно-техническое состояние помещений и торговое оборудование магазинов, у продавцов отсутсвовали личные медицинские книжки.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/okolo_poltonny_nekachestvennykh_ovoschey_i_fruktov_izyato_iz_pro_99383.html
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