Ночные гонки по Ипатово закончились больничной койкой для двоих местных жителей

6 января около 23 часов на улице Ленина Ипатово водитель автомашины «ВАЗ-21083», двигаясь с неадекватной скоростью, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир автомобиля. Обоим по 18 лет. Пассажир доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У водителя стаж вождения около полугода.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170107/nochnye_gonki_po_ipatovo_zakonchilis_bolnichnoy_koykoy_dlya_dvoi_99377.html