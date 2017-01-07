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7 января 2017 г.

Ночные гонки по Ипатово закончились больничной койкой для двоих местных жителей

Ночные гонки по Ипатово закончились больничной койкой для двоих местных жителей

6 января около 23 часов на улице Ленина Ипатово водитель автомашины «ВАЗ-21083», двигаясь с неадекватной скоростью, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. За медицинской помощью обратились водитель и пассажир автомобиля. Обоим по 18 лет. Пассажир доставлен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У водителя стаж вождения около полугода.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/nochnye_gonki_po_ipatovo_zakonchilis_bolnichnoy_koykoy_dlya_dvoi_99377.html
Фотография к статье Ночные гонки по Ипатово закончились больничной койкой для двоих местных жителей
Ночные гонки по Ипатово закончились больничной койкой для двоих местных жителей
Ночные гонки по Ипатово закончились больничной койкой для двоих местных жителей
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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