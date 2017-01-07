Нелегальная реклама в Невинномысске появляется даже на мусорных урнах

Массу разнообразной информации можно почерпнуть в Невинномысске из печатных объявлений, которые вешают на стены многоэтажек, заборы, остановки, фонарные столбы и даже водосточные трубы рядовые граждане и представители различных фирм, организаций и т.д. Покупка и продажа квартир, дач, гаражей, выдача кредитов, реклама заезжего цирка, предложения по копке огородов – это еще не все. Желающие также могут узнать, где и как можно продать свои волосы ( «натуральные, крашеные, седые»), причем та же контора скупает еще и «часы в желтом цвете корпуса».

Находится место и для личного. Вот, к примеру: «Мужчина пятидесяти лет, с квартирой, познакомится с женщиной, жилье предоставлю».

И все бы ничего, но, как нетрудно догадаться, все эти объявления – нелегальные и изрядно портят облик городских улиц. Причем особенно достается остановкам общественного транспорта. Многие из павильонов сплошь заклеены разномастными печатными листками.

Недавно на одной из таких остановок появился выбивающийся из общего ряда листок с обращением-призывом, настоящим «криком души». Он гласит – «Не клейте на остановку объявления. Ваш телефон подвергнится (орфография сохранена – прим. автора) кибератаке».

Как и следовало ожидать, призыв не ладящих с грамматикой доморощеннных «кибервоинов» никого не испугал. Например, остановки по-прежнему продолжают уродовать рекламные листовки. Неужели нет управы на вандалов?

Это не так. И стоит начать, наверное, с тех самых остановочных павильонов. Что мешает контролирующим и прочим органам оштрафовать за порчу имущества тех, кто вешает объявления на непредназначенные для этого поверхности? Долго искать нарушителей не нужно, они ведь сами указывают в рекламах свой номер телефона, а зачастую и адрес.

Одновременно стоило бы значительно увеличить в Невинномысске количество специальных тумб для наклейки афиш, различных объявлений и т.д. Сегодня их явно недостаточно.

Ну а пока что несознательные граждане осваивают все новые и новые «рекламные носители». В только что наступившем году сделан очередной прорыв: нелегальные объявления появились на… уличных мусорных урнах. Распечатанные на принтере листки призывают невинномысцев сдавать в скупку рога оленей, сайгаков и даже некие «бивни».

Горожане недоумевают – в окрестностях Невинки тех же сайгаков отродясь никто не видал. Ну а насчет бивней обыватели шутят так: может, имеется в виду знаменитый южный слон, когда-то обитавший на территории нынешнего Ставрополья? Так он и вовсе вымер, как утверждают энциклопедии, еще в плейстоцене…

http://www.stapravda.ru/20170107/nelegalnaya_reklama_v_nevinnomysske_poyavlyaetsya_dazhe_na_musor_99375.html