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7 января 2017 г.

На Ставрополье задержаны грабители напавшие на 75-летнюю женщину

Сотрудники отдела МВД России по Благодарненскому району задержали подозреваемые в совершении разбойного нападения. Двое ранее неоднократно судимых мужчин проникли в домовладение 75-летней местной жительницы и, применив физическую силу, забрали 15 тысяч рублей и скрылись. Личности и местонахождение подозреваемых было установлено. Они были задержаны и дали признательные показания. Оба заключены под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/na_stavropole_zaderzhany_grabiteli_napavshie_na_75letnyuyu_zhens_99387.html
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