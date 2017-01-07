На Ставрополье задержаны грабители напавшие на 75-летнюю женщину

Сотрудники отдела МВД России по Благодарненскому району задержали подозреваемые в совершении разбойного нападения. Двое ранее неоднократно судимых мужчин проникли в домовладение 75-летней местной жительницы и, применив физическую силу, забрали 15 тысяч рублей и скрылись. Личности и местонахождение подозреваемых было установлено. Они были задержаны и дали признательные показания. Оба заключены под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170107/na_stavropole_zaderzhany_grabiteli_napavshie_na_75letnyuyu_zhens_99387.html