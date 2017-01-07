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7 января 2017 г.

На Ставрополье вновь пресечена продажа лосьона «Боярышник»

Управление Роспотребнадзора по краю в ходе проведения внеплановых проверок нашла нарушения Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в 8 торговых точках в 6 административных территориях края. Запрещенной продукции нашли 56 флаконов общим объемом 5,6 литра. Это косметический лосьон «Боярышник» с содержанием этилового спирта 70 – 75%, «Лосьон для бритья» с содержанием этилового спирта 60%, лосьоны «Огуречный» с содержанием этилового спирта 30% и 68%, «Ромашковый», «С шалфеем, чередой и мятой», «Огуречный» — с содержанием этилового спирта более 30%.

Составлены протоколы об административных правонарушениях. Продукция снята с реализации, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170107/na_stavropole_vnov_presechena_prodazha_losona_boyaryshnik_99385.html
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