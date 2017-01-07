На Ставрополье прекращены поиски пропавшего мальчика возле реки Калаус

В Ипатово на реке Калаус водолазы так и не нашли пропавшего восьмилетнего мальчика.

По предварительным данным ребенок пропал на реке Калаус 1 января. Все минувшие дни мальчика безуспешно разыскивали свыше пятидесяти человек – водолазы, спасатели, казаки и волонтеры, представители полиции и районной администрации. Обследовали сотни метров реки и прибрежной полосы, проверяли участки около мостов и заторов, кололи лед.

6 января на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ипатовского района вынесено решение о прекращении активной фазы поисков пропавшего ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Дальнейшие поиски будут осуществляться путем визуального мониторинга русла реки сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, представителями местной администрации и казаками.

http://www.stapravda.ru/20170107/na_stavropole_prekrascheny_poiski_propavshego_malchika_vozle_rek_99376.html