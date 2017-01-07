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7 января 2017 г.

4 человека пострадали при столкновении «ГАЗели» и «Нивы» в Ставрополе

5 января около 10 часов утра водитель грузовой «ГАЗели», двигаясь на регулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Голенева, столкнулся с автомобилем «Нива», который двигался по улице Голенева со стороны проспекта Карла Маркса, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. В больницу за медицинской помощью обратились четверо – водитель и пассажир грузовой «ГАЗели» и два пассажира «Нивы». Обстоятельства аварии выясняются.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170107/4_cheloveka_postradali_pri_stolknovenii_gazeli_i_nivy_v_stavropo_99379.html
Фотография к статье 4 человека пострадали при столкновении «ГАЗели» и «Нивы» в Ставрополе
Грузовая «ГАЗель» и «Нива» столкнулись в Ставрополе
Грузовая «ГАЗель» и «Нива» столкнулись в Ставрополе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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