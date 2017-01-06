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6 января 2017 г.

Знакомая похитила из квартиры жителя Невинномысска 87 тысяч рублей

В Невинномысске в дежурную часть полиции обратился 39-летний гражданин. Он поведал о пропаже принадлежавшей ему крупной суммы денег. Из квартиры заявителя кто-то умыкнул 87 тысяч рублей. Вскоре стражи порядка выявили подозреваемую в совершении кражи. Ей оказалась знакомая мужчины, лишившегося сбережений.

Как выяснилось, злоумышленница пришла в гости к гражданину и, воспользовавшись его недолгим отсутствием в комнате, нашла и похитила вышеуказанную сумму. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170106/znakomaya_pokhitila_iz_kvartiry_zhitelya_nevinnomysska_87_tysyac_99364.html
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