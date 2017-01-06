На кисловодском «Новом озере» энтузиасты перед Новым годом очистили от снега площадку и катаются по ней на коньках. Но делают это, увы, на свой страх и риск.

Если в соседнем Пятигорске каждую зиму заливают каток на центральной площади и частенько организуют массовые забеги на лыжах в городском парке, то в Кисловодске в период зимних праздников местные власти традиционно почти ничего не делают для организации массового активного отдыха горожан и гостей курорта. Хотя в городе для этого есть все условия.

Взять то же Новое озеро. Зимой – это огромная ледяная площадка в окружении живописных горных хребтов. Она как будто специально создана для того, чтобы стать городским катком. Достаточно только расчистить от снега, проверить лед на прочность (а нынешней зимой по нему даже на машинах ездят), промаркировать лентами или флажками безопасные подходы, организовать спасательный пост, подвоз желающих на городских микроавтобусах – и получим замечательное место для активного отдыха. Однако ни в нынешнем, ни в предыдущие годы для этого в администрации Кисловодска никто палец о палец не ударил.

И для катания на горных лыжах в самом Кисловодске и его окрестностях есть замечательные места. Но и эти возможности почти не используются: нет никакой информации, не организовано движение общественного транспорта к горнолыжным трассам. Понятно, что рядом с ними пришлось бы организовывать дежурство спасателей, пункты проката снаряжения, горячего питания, медицинской помощи… Хлопотно! Куда комфортнее для местных властей сложить руки, закрыть глаза и на все вопросы отвечать: «Ничего не знаем, никакого разрешения на организацию катка или лыжных трасс администрация не давала».

И ведь знают, доподлинно знают, что люди все равно будут выходить на лед и на горные склоны. Но только на свой страх и риск.

http://www.stapravda.ru/20170106/zhiteli_kislovodska_katayutsya_na_konkakh_na_novom_ozere__na_svo_99362.html