В Ставрополе прошла встреча представителей духовной поющей поэзии края

Поющая поэзия / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

Становятся традиционными проходящие на базе Ставропольского колледжа связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова встречи представителей духовной поющей поэзии края, а также республик Северного Кавказа.

Они проходят в формате дружеского творческого диалога в области синтетического жанра, объединяющего поэтическое, вокальное и инструментальное искусство. В научно-практической конференции «Духовная поющая поэзия как направление музыкально-поэтического творчества» приняли участие отдельные исполнители и хоровые коллективы детских воскресных школ, учащиеся и преподаватели детской школы искусств Ставрополя, творческие коллективы Ставропольского краевого колледжа искусств и других училищ, известные вокальные, инструментальные ансамбли города Ставрополя, поэты, авторы-исполнители. Эти встречи стали одним из этапов подготовки V Открытого фестиваля «Прощеное воскресенье», который в феврале 2017 года пройдет под знаком 240-летия города Ставрополя.

http://www.stapravda.ru/20170106/v_stavropole_proshla_vstrecha_predstaviteley_dukhovnoy_poyuschey_99295.html