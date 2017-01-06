Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
6 января 2017 г.
В Серафимовском возрождается храм / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

В селе Серафимовском возрождается храм

В преддверии Рождества епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил церемонию закладки нового храма в селе Серафимовском Арзгирского района

Сегодня там насчитывается чуть более двух тысяч человек, а в начале ХХ века проживали около 15 тысяч и стояли два храма – пятикупольный деревянный в честь Рождества Пресвятой Богородицы и однокупольный каменный в честь преподобного Серафима Саровского, разрушенные в 1930-е годы. Лишь в 1991 году местной православной общине было передано здание, переоборудованное в молитвенный дом в честь преподобного Серафима Саровского, и с тех пор в нем регулярно совершаются богослужения. И вот теперь селяне собираются воссоздать храм в его первозданном виде. За Божественной литургией владыке Гедеону сослужили клирики епархии, в том числе настоятель Серафимовского молитвенного дома иерей Даниил Маршалкин. Храм был полон прихожан. Пел хор под управлением регента Анны Маршалкиной. По окончании службы ее участники во главе с архиереем крестным ходом пошли в центр села – к месту, выбранному для возведения нового храма в честь преподобного Серафима Саровского.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170106/v_sele_serafimovskom_vozrozhdaetsya_khram_99290.html
Фотография к статье В селе Серафимовском возрождается храм
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил церемонию закладки нового храма в селе Серафимовском
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Религии
Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
В селе Серафимовском возрождается храм
Антоний Скрынников – совершенно разносторонний молодой священник
В Ставрополе прошла встреча представителей духовной поющей поэзии края
Богослужение в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 совершили в Пятигорске
Арзгирский район
Двое детей погибли в ДТП на автодороге «Буденновск – Арзгир»
На Ставрополье фермера привлекли к ответственности за распашку пастбища
Приставы провели в Арзгирском районе акцию по проблеме алиментщиков
Браконьер с добычей задержан в Арзгирском районе
Памятник жертвам Холокоста открыли в ставропольском селе Серафимовском

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!