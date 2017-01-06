В селе Серафимовском возрождается храм

В Серафимовском возрождается храм / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

В преддверии Рождества епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершил церемонию закладки нового храма в селе Серафимовском Арзгирского района

Сегодня там насчитывается чуть более двух тысяч человек, а в начале ХХ века проживали около 15 тысяч и стояли два храма – пятикупольный деревянный в честь Рождества Пресвятой Богородицы и однокупольный каменный в честь преподобного Серафима Саровского, разрушенные в 1930-е годы. Лишь в 1991 году местной православной общине было передано здание, переоборудованное в молитвенный дом в честь преподобного Серафима Саровского, и с тех пор в нем регулярно совершаются богослужения. И вот теперь селяне собираются воссоздать храм в его первозданном виде. За Божественной литургией владыке Гедеону сослужили клирики епархии, в том числе настоятель Серафимовского молитвенного дома иерей Даниил Маршалкин. Храм был полон прихожан. Пел хор под управлением регента Анны Маршалкиной. По окончании службы ее участники во главе с архиереем крестным ходом пошли в центр села – к месту, выбранному для возведения нового храма в честь преподобного Серафима Саровского.

http://www.stapravda.ru/20170106/v_sele_serafimovskom_vozrozhdaetsya_khram_99290.html