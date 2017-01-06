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6 января 2017 г.

В Кисловодске к Чемпионату мира по футболу стройка тренировочной базы идет ударными темпами

Самые масштабные строительные работы в Кисловодске сейчас ведут в пойме реки Подкумок на въезде в город. Здесь для участников Чемпионата мира по футболу строят тренировочную базу. На площади 1385 квадратных метров разместят два футбольных поля, трибуны, раздевалки, другие подсобные помещения.

Подрядчик, – ООО «Курортстройсервис» из поселка Иноземцево, – за дело взялся основательно. С каждым днем здесь наращивают темпы работ. Бульдозеры разравнивают площадки, экскаваторы роют траншеи под коммуникации, безостановочно снуют самосвалы. Завезли и начали укладывать железобетонные и пластиковые трубы; под будущие трибуны уже залили фундамент.

Даже в новогодние праздники здесь всего на два дня приостановили работы. Если ООО «Курортстройсервис» будет держать такой темп и впредь, то нет сомнения, что к 30 ноября 2017-го, – как это и запланировано, – Кисловодск будет готов принять участников Чемпионата мира по футболу.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170106/v_kislovodske_k_chempionatu_mira_po_futbolu_stroyka_trenirovochn_99363.html
Фотография к статье В Кисловодске к Чемпионату мира по футболу стройка тренировочной базы идет ударными темпами
В Кисловодске к Чемпионату мира по футболу стройка тренировочной базы идет ударными темпами
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