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6 января 2017 г.

Ставропольский край поставил новый рекорд благодаря свекле

По итогам  2016 года на Ставрополье урожай сахарной свеклы стал самым большим в истории региона. Удалось вырастить 2,4 млн. тонн корнеплода.  

Особый вклад в получение богатого урожая внес Новоалександровский район, где валовой сбор сладких корней составил почти миллион тонн или 41 процент. Результатами могут похвастаться и в Кочубеевском районе, где отмечена самая высокая урожайность этой культуры. Здесь труженникики собрали 806,1 тыс.тонн свеклы или 34 процент от валового сбора в крае.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170106/stavropolskiy_kray_postavil_novyy_rekord_blagodarya_svekle_99372.html
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