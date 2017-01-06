Ставропольский край поставил новый рекорд благодаря свекле

По итогам 2016 года на Ставрополье урожай сахарной свеклы стал самым большим в истории региона. Удалось вырастить 2,4 млн. тонн корнеплода.

Особый вклад в получение богатого урожая внес Новоалександровский район, где валовой сбор сладких корней составил почти миллион тонн или 41 процент. Результатами могут похвастаться и в Кочубеевском районе, где отмечена самая высокая урожайность этой культуры. Здесь труженникики собрали 806,1 тыс.тонн свеклы или 34 процент от валового сбора в крае.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170106/stavropolskiy_kray_postavil_novyy_rekord_blagodarya_svekle_99372.html