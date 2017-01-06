Он идет рядом с нами по жизни / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла духовенству, монашествующим, честному казачеству и всем верным чадам Русской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии.

Ликуют Ангели вси на Небеси, и радуются человецы днесь: играет же вся тварь Рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа…

(Из стихиры на литии в канун праздника).

В сию благословенную ночь с сердечной радостью поздравляю всех вас с Рождеством во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Ныне в Вифлеемской пещере свершилось событие, ставшее поворотным моментом в судьбе каждого человека.

Беспредельна радость, через которую всему миру, видимому и невидимому, непостижимым образом открылась предопределенная в Предвечном Совете Божием «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». Безначальный Творец озарил Вселенную светом Разума, ставшего Источником жизни и бессмертия, любви и мира.

До прихода в мир Христа Спасителя история знала множество выдающихся личностей, прославившихся своими трудами и открытиями. Но все умственные достижения гаснут на фоне воплотившегося Логоса, объемлющего Собой все Божественные и человеческие совершенства.

Своим приходом христианство кардинально изменило языческие и в значительной мере восполнило ветхозаветные представления о Боге. Вечные истины евангельского учения стали достоянием всего человечества. Но самое главное, с рождением Единородного Сына Божия мы увидели во всемогущем Вседержителе не отдаленного и безучастного Бога, а Того, Кто идет рядом с нами по жизни.

Воспевая днесь рождение Богомладенца, вознесем благодарение Богу за все, что было ниспослано нам в году минувшем. Среди множества событий, случившихся в жизни нашей епархии, стоит отметить посещение Ставропольской земли афонскими монахами обители Ксенофонт в рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Они прибыли, преодолевая трудности далекого путешествия, чтобы содействовать живой связи Ставропольской митрополии и Афона, от которого в течение многих веков Русь наследует подлинные духовные традиции. Визит насельников иноческой обители стал в некотором смысле духовным мостом между земным уделом Божией Матери и Градом Креста.

Промыслом Божиим в ушедшем году в краевой центр были доставлены частицы мощей святых угодников Божиих: апостола Петра, апостола Андрея Первозванного, великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского, великомученика Георгия Победоносца. Молитвенно желаю, чтобы исполненное веры соприкосновение со святынями соединяло жителей края и возгревало неугасимую любовь друг к другу.

В канун празднования памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и дня Крещения Руси были совершены традиционные массовые крещения и Божественная литургия на Холодных родниках в Таманском лесу города Ставрополя. В этот праздничный день более 300 человек пожелали креститься и принять православную веру.

Наступивший год дает повод подвести итоги 100-летия Октябрьского переворота. Изучение столь актуальной темы дает ясное понимание того, что милостью Божией и подвигами новомучеников и исповедников Русская православная церковь смогла выстоять в тех страшных испытаниях.

Будучи царством благодати, Церковь Христова свидетельствует о необходимости неуклонного следования за ее Божественным Основателем, Который пришел, чтобы мы имели жизнь вечную. Да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю горести и невзгоды, ибо с нами Бог! Душевный покой и упование во всем на Господа да сопутствуют нам на протяжении всего нашего земного странствования.

Встретим же с глубокой радостью и великим утешением славное откровение с Небес и вознесем ум и сердце от временного к вечному, чтобы всей душой прославить Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков! Аминь.

С премногою любовью во Христе Иисусе родившемся, митрополит Ставропольский и Невинномысский.

Ставрополь,

Рождество Христово,

2017 год.

Борис Пастернак

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Отрывок из стихотворения

Стояла зима. Дул ветер из степи. И холодно было Младенцу в вертепе На склоне холма. Его согревало дыханье вола. Домашние звери Стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. Доху отряхнув от постельной трухи И зернышек проса, Смотрели с утеса Спросонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, Ограды, надгробья, Оглобля в сугробе, И небо над кладбищем, полное звезд. А рядом, неведомая перед тем, Застенчивей плошки В оконце сторожки Мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как стог, в стороне От неба и Бога, Как отблеск поджога, Как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой Соломы и сена Средь целой вселенной, Встревоженной этою новой звездой. Растущее зарево рдело над ней И значило что-то, И три звездочета Спешили на зов небывалых огней... Вдруг кто-то в потемках, немного налево От яслей рукой отодвинул волхва, И тот оглянулся: с порога на Деву, Как гостья, смотрела звезда Рождества. 1947 г.

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