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6 января 2017 г.
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Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла

Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла духовенству, монашествующим, честному казачеству и всем верным чадам Русской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии.

Митрополит Ставропольскоий и Невинномысский Кирилл

Ликуют Ангели вси на Небеси, и радуются человецы днесь: играет же вся тварь Рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа…

(Из стихиры на литии в канун праздника).

В сию благословенную ночь с сердечной радостью поздравляю всех вас с Рождеством во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Ныне в Вифлеемской пещере свершилось событие, ставшее поворотным моментом в судьбе каждого человека.

Беспредельна радость, через которую всему миру, видимому и невидимому, непостижимым образом открылась предопределенная в Предвечном Совете Божием «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». Безначальный Творец озарил Вселенную светом Разума, ставшего Источником жизни и бессмертия, любви и мира.

До прихода в мир Христа Спасителя история знала множество выдающихся личностей, прославившихся своими трудами и открытиями. Но все умственные достижения гаснут на фоне воплотившегося Логоса, объемлющего Собой все Божественные и человеческие совершенства.

Своим приходом христианство кардинально изменило языческие и в значительной мере восполнило ветхозаветные представления о Боге. Вечные истины евангельского учения стали достоянием всего человечества. Но самое главное, с рождением Единородного Сына Божия мы увидели во всемогущем Вседержителе не отдаленного и безучастного Бога, а Того, Кто идет рядом с нами по жизни.

Воспевая днесь рождение Богомладенца, вознесем благодарение Богу за все, что было ниспослано нам в году минувшем. Среди множества событий, случившихся в жизни нашей епархии, стоит отметить посещение Ставропольской земли афонскими монахами обители Ксенофонт в рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Они прибыли, преодолевая трудности далекого путешествия, чтобы содействовать живой связи Ставропольской митрополии и Афона, от которого в течение многих веков Русь наследует подлинные духовные традиции. Визит насельников иноческой обители стал в некотором смысле духовным мостом между земным уделом Божией Матери и Градом Креста.

Промыслом Божиим в ушедшем году в краевой центр были доставлены частицы мощей святых угодников Божиих: апостола Петра, апостола Андрея Первозванного, великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского, великомученика Георгия Победоносца. Молитвенно желаю, чтобы исполненное веры соприкосновение со святынями соединяло жителей края и возгревало неугасимую любовь друг к другу.

В канун празднования памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и дня Крещения Руси были совершены традиционные массовые крещения и Божественная литургия на Холодных родниках в Таманском лесу города Ставрополя. В этот праздничный день более 300 человек пожелали креститься и принять православную веру.

Наступивший год дает повод подвести итоги 100-летия Октябрьского переворота. Изучение столь актуальной темы дает ясное понимание того, что милостью Божией и подвигами новомучеников и исповедников Русская православная церковь смогла выстоять в тех страшных испытаниях.

Будучи царством благодати, Церковь Христова свидетельствует о необходимости неуклонного следования за ее Божественным Основателем, Который пришел, чтобы мы имели жизнь вечную. Да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю горести и невзгоды, ибо с нами Бог! Душевный покой и упование во всем на Господа да сопутствуют нам на протяжении всего нашего земного странствования.

Встретим же с глубокой радостью и великим утешением славное откровение с Небес и вознесем ум и сердце от временного к вечному, чтобы всей душой прославить Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков! Аминь.

С премногою любовью во Христе Иисусе родившемся, митрополит Ставропольский и Невинномысский.

Ставрополь,

Рождество Христово,

2017 год.

 

 

Борис Пастернак

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Отрывок из стихотворения

Стояла зима.

Дул ветер из степи.

И холодно было Младенцу в вертепе

На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.

Домашние звери

Стояли в пещере,

Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи

И зернышек проса,

Смотрели с утеса

Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,

Ограды, надгробья,

Оглобля в сугробе,

И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,

Застенчивей плошки

В оконце сторожки

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне

От неба и Бога,

Как отблеск поджога,

Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой

Соломы и сена

Средь целой вселенной,

Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней

И значило что-то,

И три звездочета

Спешили на зов небывалых огней...

Вдруг кто-то в потемках, немного налево

От яслей рукой отодвинул волхва,

И тот оглянулся: с порога на Деву,

Как гостья, смотрела звезда Рождества.

1947 г.

http://www.stapravda.ru/20170106/rozhdestvenskoe_poslanie_mitropolita_stavropolskogo_i_nevinnomys_99291.html
Фотография к статье Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
Митрополит Ставропольскоий и Невинномысский Кирилл
Митрополит Ставропольскоий и Невинномысский Кирилл
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