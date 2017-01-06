Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла духовенству, монашествующим, честному казачеству и всем верным чадам Русской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии.
Ликуют Ангели вси на Небеси, и радуются человецы днесь: играет же вся тварь Рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа…
(Из стихиры на литии в канун праздника).
В сию благословенную ночь с сердечной радостью поздравляю всех вас с Рождеством во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Ныне в Вифлеемской пещере свершилось событие, ставшее поворотным моментом в судьбе каждого человека.
Беспредельна радость, через которую всему миру, видимому и невидимому, непостижимым образом открылась предопределенная в Предвечном Совете Божием «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». Безначальный Творец озарил Вселенную светом Разума, ставшего Источником жизни и бессмертия, любви и мира.
До прихода в мир Христа Спасителя история знала множество выдающихся личностей, прославившихся своими трудами и открытиями. Но все умственные достижения гаснут на фоне воплотившегося Логоса, объемлющего Собой все Божественные и человеческие совершенства.
Своим приходом христианство кардинально изменило языческие и в значительной мере восполнило ветхозаветные представления о Боге. Вечные истины евангельского учения стали достоянием всего человечества. Но самое главное, с рождением Единородного Сына Божия мы увидели во всемогущем Вседержителе не отдаленного и безучастного Бога, а Того, Кто идет рядом с нами по жизни.
Воспевая днесь рождение Богомладенца, вознесем благодарение Богу за все, что было ниспослано нам в году минувшем. Среди множества событий, случившихся в жизни нашей епархии, стоит отметить посещение Ставропольской земли афонскими монахами обители Ксенофонт в рамках празднования 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Они прибыли, преодолевая трудности далекого путешествия, чтобы содействовать живой связи Ставропольской митрополии и Афона, от которого в течение многих веков Русь наследует подлинные духовные традиции. Визит насельников иноческой обители стал в некотором смысле духовным мостом между земным уделом Божией Матери и Градом Креста.
Промыслом Божиим в ушедшем году в краевой центр были доставлены частицы мощей святых угодников Божиих: апостола Петра, апостола Андрея Первозванного, великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского, великомученика Георгия Победоносца. Молитвенно желаю, чтобы исполненное веры соприкосновение со святынями соединяло жителей края и возгревало неугасимую любовь друг к другу.
В канун празднования памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и дня Крещения Руси были совершены традиционные массовые крещения и Божественная литургия на Холодных родниках в Таманском лесу города Ставрополя. В этот праздничный день более 300 человек пожелали креститься и принять православную веру.
Наступивший год дает повод подвести итоги 100-летия Октябрьского переворота. Изучение столь актуальной темы дает ясное понимание того, что милостью Божией и подвигами новомучеников и исповедников Русская православная церковь смогла выстоять в тех страшных испытаниях.
Будучи царством благодати, Церковь Христова свидетельствует о необходимости неуклонного следования за ее Божественным Основателем, Который пришел, чтобы мы имели жизнь вечную. Да не сломят никого из нас выпадающие на нашу долю горести и невзгоды, ибо с нами Бог! Душевный покой и упование во всем на Господа да сопутствуют нам на протяжении всего нашего земного странствования.
Встретим же с глубокой радостью и великим утешением славное откровение с Небес и вознесем ум и сердце от временного к вечному, чтобы всей душой прославить Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков! Аминь.
С премногою любовью во Христе Иисусе родившемся, митрополит Ставропольский и Невинномысский.
Ставрополь,
Рождество Христово,
2017 год.
Борис Пастернак
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Отрывок из стихотворения
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней...
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
1947 г.