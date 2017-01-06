Пьяный мужчина заснул в угнанном автомобиле, застрявшем в грязи на Ставрополье

Сотрудники полиции Изобильненского района задержали мужчину, угнавшего автомобиль. С заявлением к стражам правопорядка обратилась жительница Шпаковского района, которая сообщила об угоне ее автомобиля. Его угнал очень пьяный молодой человек. После того, как автомобиль застрял в грязи, злоумышленник заснул в салоне.

Сотрудники полиции нашли транспортное средство. Подозреваемый задержан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170106/pyanyy_muzhchina_zasnul_v_ugnannom_avtomobile_zastryavshem_v_gry_99365.html