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6 января 2017 г.

Пьяный мужчина заснул в угнанном автомобиле, застрявшем в грязи на Ставрополье

Сотрудники полиции Изобильненского района задержали мужчину, угнавшего автомобиль. С заявлением к стражам правопорядка обратилась жительница Шпаковского района, которая сообщила об угоне ее автомобиля. Его угнал очень пьяный молодой человек. После того, как автомобиль застрял в грязи, злоумышленник заснул в салоне.

Сотрудники полиции нашли транспортное средство. Подозреваемый задержан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170106/pyanyy_muzhchina_zasnul_v_ugnannom_avtomobile_zastryavshem_v_gry_99365.html
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