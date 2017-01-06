Праздничные соревнования для детей провели полицейские в Минводах

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Минераловодскому городскому округу провели на базе спорткомплекса ГУ МВД России по краю, сообщили в пресс-службе ведомства, спортивные соревнования для воспитанников детских домов, трудных подростков и детей сотрудников минераловодской полиции.

Ребята участвовали в эстафетах, других соревнованиях, показывая стремление к победе. После состязаний все переместились за сладкий стол.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170106/prazdnichnye_sorevnovaniya_dlya_detey_proveli_politseyskie_v_min_99374.html