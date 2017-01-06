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6 января 2017 г.

На Ставрополье собран лучший урожай плодов и ягод за последние 10 лет

В Ставропольском крае импортозамещение благотворно сказалось на сельском хозяйстве. Это, например, ощутимо в плодово-ягодном секторе отрасли: собрано 68,2 тыс. тонн продукции, что выше уровня 2015 года. Результат стал лучшим за последние десять лет!

Благодаря финансовой поддержке со стороны федеральных и региональных властей удалось увеличить площади посадок многолетних насаждений интенсивного типа. А сельскохозяйственным товаропроизводителям края было возмещено порядка 80 процентов фактических затрат.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170106/na_stavropole_sobran_luchshiy_urozhay_plodov_i_yagod_za_posledni_99371.html
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