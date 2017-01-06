Фотография к статье На Ставрополье собран лучший урожай плодов и ягод за последние 10 лет
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Яблоки
В Ставропольском крае импортозамещение благотворно сказалось на сельском хозяйстве. Это, например, ощутимо в плодово-ягодном секторе отрасли: собрано 68,2 тыс. тонн продукции, что выше уровня 2015 года. Результат стал лучшим за последние десять лет!
Благодаря финансовой поддержке со стороны федеральных и региональных властей удалось увеличить площади посадок многолетних насаждений интенсивного типа. А сельскохозяйственным товаропроизводителям края было возмещено порядка 80 процентов фактических затрат.