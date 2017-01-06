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6 января 2017 г.

На Ставрополье количество должников за электричество сократилось

Счетчики в многоквартирных домах

Уровень расчётов населения Ставрополья за потреблённую электроэнергию вырос в 2016 году по сравнению с прошлым годом.

По предварительным данным, за 11 месяцев в Ставропольском крае уровень расчётов за электричество составил 97,6%, в том числе у населения – 99,2%. К декабрю 2015 года общий уровень расчётов составлял 97,4%, населения – 98,1%.

Задолженность за электроэнергию в крае имеет текущий характер и не превышает среднемесячное потребление, объем которого составляет 2 279 млн рублей.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170106/na_stavropole_kolichestvo_dolzhnikov_za_elektrichestvo_sokratilo_99368.html
Фотография к статье На Ставрополье количество должников за электричество сократилось
Счетчики в многоквартирных домах
Счетчики в многоквартирных домах
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