На Ставрополье количество должников за электричество сократилось

Уровень расчётов населения Ставрополья за потреблённую электроэнергию вырос в 2016 году по сравнению с прошлым годом.

По предварительным данным, за 11 месяцев в Ставропольском крае уровень расчётов за электричество составил 97,6%, в том числе у населения – 99,2%. К декабрю 2015 года общий уровень расчётов составлял 97,4%, населения – 98,1%.

Задолженность за электроэнергию в крае имеет текущий характер и не превышает среднемесячное потребление, объем которого составляет 2 279 млн рублей.

Л. ОГАНЕСОВА , по материалам пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20170106/na_stavropole_kolichestvo_dolzhnikov_za_elektrichestvo_sokratilo_99368.html