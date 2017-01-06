Как можно сотворить чудо?

В куклах – её жизнь / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

С мастерицей по изготовлению кукол Светланой Малаховой я познакомился нынешней осенью в Ессентуках. Увидел ее на скамеечке возле целебного источника, где она ждала курортников, заказавших ей товар ручной работы. Из вместительной сумки выглядывало несколько разнолицых игрушек. Поразили их глаза. Озорные. Веселые. Живые. Мы со Светланой Малаховой разговорились, и я узнал, что рукотворные человечки вошли в ее жизнь всего два года назад, причем стали не просто увлечением.

– Куклы для меня, – рассказывает Светлана Малахова, – творчество, которое приносит удовольствие. Подруги на день рождения сделали мне удивительный подарок – симпатичную ведьмочку с большими желтыми глазами, метлой и черным котом на плече. Она произвела очень сильное, не побоюсь сказать, потрясающее впечатление, я не могла ни есть, ни спать, все время думала: как можно сотворить такое чудо?

Ну а поскольку свободного времени на заслуженном отдыхе много, она и решила попробовать изготовить нечто подобное. Но с чего начать? В специализированном магазине в Пятигорске, где подруги приобрели так понравившуюся ей вещицу, глаза разбежались от десятков изделий со всех концов света. Взяла в руки один прекрасно исполненный экземпляр, другой, третий, внимательно рассмотрела и кое-что поняла об особенностях их изготовления. Потом, конечно же, обратилась к всеведущему Интернету, нашла несколько подходящих мастер-классов. Обучалась техническим премудростям заочно у женщины из украинского Мелитополя, чьи игрушки выглядели словно живые. Разумеется, у каждого мастера свой почерк, своя энергетика, свое вдохновение. От этих качеств во многом и зависит, каким получится рукотворный персонаж: грустным или веселым, задумчивым или смешливым.

– Замысел очередного героя, естественно, предшествует всей работе над образом, – делится Светлана Малахова, – но конечный результат, откровенно говоря, чаще всего мне самой неизвестен. Оттого приступаю к работе только тогда, когда появляется вдохновение. Иной раз, увлекшись, засиживаюсь до глубокой ночи, а то и до утра, чтобы увидеть наконец итоги непредсказуемого творческого процесса. Поверьте, захватывающее занятие!

В немалой степени ей помогало совершенствоваться на новом поприще прежнее ремесло парикмахера, мастера маникюра и педикюра, а также швеи – сохранила навыки дизайнера, стремление к рисованию, вязанию, кройке и шитью. Все это стало большим подспорьем в изготовлении всевозможных петрушек и матрешек. Как говорится, набивала руку не один месяц, пока наконец игрушки, фото которых выставляла в Сети, получили признание у нас и за рубежом. Посыпались заказы из Марокко, США, Израиля и других стран. Со временем появились постоянные клиенты.

– Так вы бизнесвумен? – спросил собеседницу.

– Что вы! Какой бизнес, ведь большая часть денег уходит у меня на покупку материалов для изделий. Первый год, пока училась, своих «детишек» вообще просто дарила знакомым, друзьям, соседям. Было важно знать, как люди оценивают мой труд, хотелось каждой вещи придать индивидуальность, эмоции.

И ей это удалось. Вот, к примеру, Домовенок с прищуренным глазом, морщинками на личике и единственным зубом: мимо такой игрушки не пройдешь, обязательно остановишься, возьмешь в руки. И улыбнешься, а потом, может быть, и кошелек достанешь. Или взять Бабу-ягу: в народе она слывет нечистью, злобной старухой, а у мастерицы выглядит неожиданно доброй, приветливой старушкой. И так со многими сказочными героями, издавна воспринимавшимися как силы зла и коварства. У Светланы Малаховой они получаются, как правило, довольно симпатичными. А дети говорят о них еще точнее: мол, все они прикольные!

Между тем рождение каждого персонажа – трудоемкий процесс, на это уходит несколько дней и ночей. Освоив лишь основные секреты ремесла, кукольница тем не менее уже берется за более сложные задания. Например, делая кукле лицо по фотографии, сходство с конкретным реальным человеком получается в виде шаржа, однако ничуть не обидного, напротив, веселого, забавного и очень милого. Такие игрушки нравятся, заказчики гордятся тем, как точно уловила мастер их настроение, поняла их внутренний мир.

Светлана Малахова не скрывает, насколько сложно ей, познавшей радость творчества, достается очередной персонаж. Достается в том смысле, что нелегко бывает добыть нужные аксессуары, одежду, обувь. Например, игрушке Охотник она сшила кожаные сапоги, потратив на поиски материала немало времени. Комната в доме, где творит мастерица, уставлена разными коробочками с тряпочками, бусинками, лоскутками... Внешние атрибуты, конечно, важны для изготовления конкретного образа, но главное, считает умелица, что отличает любой персонаж, – выражение глаз. Вот почему она предпочитает соответствующую продукцию из Белоруссии: сделанные там игрушечные глаза придают куклам теплые человеческие, одухотворенные черты... А это полностью укладывается в ее личную концепцию игрушечного промысла.

Сегодня Светлана Малахова готова показать свои произведения на большой выставке. И ей есть что представить широкой публике – это, в частности, всевозможные куклы-обереги, а также куклы – помощницы по дому: конфетницы, полотенцедержатели, наконец, отличные портретные куклы известных людей. По мнению моей собеседницы, именно портретные куклы – высший пилотаж.

Анатолий БЕРШТЕЙН

http://www.stapravda.ru/20170106/kak_mozhno_sotvorit_chudo_99280.html