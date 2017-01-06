Дед Мороз сделает всё как надо! Он читает «Ставрополку»!
2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки
6 января 2017 г.

К 90-летию ветеран из Кочубеевского района получила поздравление от Президента Путина

В день 90-летия труженику тыла из Кочубеевского района, Анастасии Михайловне Шкилевой передали персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина

Девяносто лет исполнилось жительнице Кочубеевского района Анастасии Шкилевой. Анастасия Михайловна прожила непростую, но славную жизнь. Так, во время Великой Отечественной войны она ударно работала в тылу, помогая стране своим самоотверженным трудом приближать Победу.

С юбилеем виновницу торжества поздравил глава Барсуковского сельсовета Виктор Котов. Он поблагодарил ветерана трудового фронта и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы близких.

В этот день Виктору Котову предстояло выполнить еще одну приятную миссию. Он, как сообщили в администрации Кочубеевского района, передал Анастасии Шкилевой персональное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170106/k_90letiyu_veteran_iz_kochubeevskogo_rayona_poluchila_pozdravlen_99373.html
Фотография к статье К 90-летию ветеран из Кочубеевского района получила поздравление от Президента Путина
В день 90-летия труженику тыла из Кочубеевского района, Анастасии Михайловне Шкилевой передали персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина
В день 90-летия труженику тыла из Кочубеевского района, Анастасии Михайловне Шкилевой передали персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина
Фото: Пресс-служба Кочубеевского района
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Общество
К 90-летию ветеран из Кочубеевского района получила поздравление от Президента Путина
Жители Кисловодска катаются на коньках на «Новом озере» – на свой страх и риск
«Рождественские встречи в Пятигорске – 2017»: программа фестиваля
Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
Антоний Скрынников – совершенно разносторонний молодой священник
Кочубеевский район
Благотворительный аукцион «Протяни ладони доброты» прошел в селе Кочубеевском
Воспитанники детдома «Надежда» побывали с экскурсией в Кочубеевском отделе ЗАГС
На Ставрополье автоугонщик разбил машину и сбежал
16-летнюю школьницу не могут найти на Ставрополье с 28 декабря
В Кочубеевском районе состоялся юношеский турнир по пауэрлифтингу

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!