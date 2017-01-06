К 90-летию ветеран из Кочубеевского района получила поздравление от Президента Путина
Девяносто лет исполнилось жительнице Кочубеевского района Анастасии Шкилевой. Анастасия Михайловна прожила непростую, но славную жизнь. Так, во время Великой Отечественной войны она ударно работала в тылу, помогая стране своим самоотверженным трудом приближать Победу.
С юбилеем виновницу торжества поздравил глава Барсуковского сельсовета Виктор Котов. Он поблагодарил ветерана трудового фронта и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы близких.
В этот день Виктору Котову предстояло выполнить еще одну приятную миссию. Он, как сообщили в администрации Кочубеевского района, передал Анастасии Шкилевой персональное поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фото: Пресс-служба Кочубеевского района