Двух пьяных водителей за сутки отстранили от управления авто на Ставрополье

С 31 декабря 2016 года по 8 января автоинспекторы края работают в усиленном варианте несения службы. Особое внимание уделяется профилактике нетрезвого вождения. Сплошные остановки автотранспорта проводятся в круглосуточном режиме.

В Курском районе, например, наряд ДПС остановил «ВАЗ» под управлением 35-летнего местного жителя. От водителя несло спиртным. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Выяснилось, что ранее он был лишен водительского удостоверения на полтора года за аналогичное правонарушение. В этот раз возбуждено уголовное дело, автолюбителю грозит лишение свободы сроком до двух лет, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170106/dvukh_pyanykh_voditeley_za_sutki_otstranili_ot_upravleniya_avto__99366.html