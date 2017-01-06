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6 января 2017 г.

Двух пьяных водителей за сутки отстранили от управления авто на Ставрополье

Акция «Нетрезвый водитель»

С 31 декабря 2016 года по 8 января автоинспекторы края работают в усиленном варианте несения службы. Особое внимание уделяется профилактике нетрезвого вождения. Сплошные остановки автотранспорта проводятся в круглосуточном режиме.

В Курском районе, например, наряд ДПС остановил «ВАЗ» под управлением 35-летнего местного жителя. От водителя несло спиртным. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Выяснилось, что ранее он был лишен водительского удостоверения на полтора года за аналогичное правонарушение. В этот раз возбуждено уголовное дело, автолюбителю грозит лишение свободы сроком до двух лет, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170106/dvukh_pyanykh_voditeley_za_sutki_otstranili_ot_upravleniya_avto__99366.html
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