«Мы такие же христиане, как вы...» / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

На вопрос, кто такой Шрек, не только многие из вас, но и компьютер выдает информацию о зеленом монстре – герое современных мультиков. А если добавим в компьютерный запрос о фамилии словосочетание «всеобщая история», получим ответ, что есть такая книга – «Древняя и новая всеобщая история Шрекка, или Руководство к преподаванию оной».

Издание имеется в отделе редкой книги краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и представляет собой три части под одной обложкой. Выпущена книга в 1830-1832 годах, переведена с немецкого и выдержала не одно издание. Так кто же такой Шрекк, по руководству которого учили историю в России, и чем хороша его книга? Как сообщает словарь Брокгауза-Ефрона, «Шрекк, Иоганн Матиас (Schreck) – историк церкви (1733-1808), профессор в Лейпциге и Виттенберге… Не только с изумительным усердием старался собрать и добросовестно обработать весь материал, но и объективно исследовать ход истории; он занимает выдающееся место в церковной историографии».

Особых слов заслуживает периодизация по Шрекку: всю историю автор делит на древнюю и новую. Древняя «простирается за 400 лет по Рождество Христово, новая – от сего времени». Новая история делится на среднюю (до ХV в.) и новейшую. Простое объяснение, простые и понятные слова. Всё основано на Библии, в том числе и периодизация древней истории. Но текст, естественно, отличается от библейского. Это взвешенное слово ученого, несущее информацию о том, что «случилось величайшее и важнейшее происшествие, явление Христианской веры». На полях указано: «Жизнь и учение ее основателя». И далее на полутора страницах рассказ о Том, Кто «сверхъестественным образом родился в Вифлееме от Пресвятой девы Марии, происходившей от поколения Давидова». О жизни Христа и «бесчисленных благодетельных чудесах, предсказаниях будущих событий, которые после совершенно исполнились». Вера Христова названа человеколюбивой, ясной, основанной для величайшей пользы... Нет, лучше не пересказывать, надо читать! И о тех, кого называет Шрекк «верными учениками и неразлучными сопутниками Его, двенадцати Апостолах». И о священных книгах, в которых сохраняется вера «до нашего времени». И о великом Российском государстве, называемом величайшим из всех христианских держав.

Книга с виду неказиста, но со своей собственной историей. Экземпляр принадлежал, как свидетельствует запись, «студенту Московской духовной академии Ивану Попко». Русский военный историк, этнограф и общественный деятель генерал-лейтенант Иван Диомидович Попко начинал собирать свою библиотеку, будучи студентом академии, а потом 35 лет служил на Кавказе. И то, что книга сохранилась, само по себе чудо. Но речь здесь о силе печатного слова, об умении так точно передать смысл истории, что хочется читать эту книгу, недаром она была рекомендована учащимся.

Даже спустя сто лет нам интересны святочные и рождественские материалы, которые ежегодно публиковал самый массовый российский журнал «Нива». Вот предпоследний номер его (№ 51) за 1916 год. Под стать времени здесь стихотворение Лидии Лесной «Елка», начинающееся словами «Мне елка говорит о тех, кто так далек», – о российских героях, в Сочельник находящихся в окопах Первой мировой войны. А следом помещен рассказ-быль В. Светлова «С той стороны», заканчивающийся так: «Если бы все это записать и напечатать, как было? Никто бы и не поверил, что вот так и было, а публика подумала бы, что это выдуманный и сочиненный по обстоятельствам времени обыкновенный рождественский рассказ…». Невероятное приключение случилось в Рождественскую ночь «в окопах над Д.». О том, что это реальные окопы, догадываешься по тщательно вымаранному названию реки. Точно и явно не придуманное описание этих окопов, только что отобранных у австрийцев, «а австрийцы не только превосходные устроители курортов, но также и траншей». Суть события изложена в письме, переданном парламентером противника, написанном хоть и с ошибками, но по-русски: «Мы такие же христиане, как вы. Вчера мы по вам стреляли и на другой день будем стрелять. Однако сегодня большой христианский праздник Рождества Спасителя, и мы просим вас принять это рождественское дерево. И с подарками. Можете безопасно кушать, что прислали, а также курить. Ничто не отравлено – в том ручается наша воинская честь. Это подарок от души ваших врагов. Мы сегодня ночью стрелять не будем. Пусть Бог даст вам спокойной ночи. Ваши противники-друзья с той стороны». И далее автор резюмирует: «Вот и все. Просто и сердечно. Благородный порыв людей, находящихся в одинаковых условиях с нами и испытывающих те же тягости жизни». И ни один выстрел не нарушил тишины той Рождественской ночи. На другой день было составлено ответное письмо согласно международному этикету на немецком языке и тоже с подарками отправлено на австрийскую сторону.

Воистину Рождественская ночь чудес!

Антонина АШИХМИНА

http://www.stapravda.ru/20170106/drevnyaya_i_novaya_vseobschaya_istoriya_shrekka_99287.html