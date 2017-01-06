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6 января 2017 г.
«Добрая елка» для малышей / «Ставропольская правда» от 6 января 2017 г.

«Добрую ёлку» с подарками для детей-сирот организовали в Невинномысске

В Невинномысске в рамках благотворительной акции «Добрая елка» для 30 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в замещающих семьях, провели праздничное представление. Малышей развлекали студенты волонтерского отряда «Наши сердца» Невинномысского химического колледжа. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они водили хороводы вокруг елки, участвовали в различных играх и конкурсах.

По окончании действа детворе вручили подарки, подготовленные Первым городским благотворительным обществом за счет пожертвований добрых людей.

Напомним, акция «Добрая елка» стартовала в Невинномысске 1 декабря 2016 года. Ее организаторы – упомянутое выше благотворительное общество и администрация города.

Как сообщили в мэрии Невинномысска, акция «Добрая елка» продлится до 14 января. Любой, кто хочет помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, может сделать пожертвования в копилки «Доброй елки». Их разместили в крупнейшем торговом центре города химиков, а также в других посещаемых местах.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170106/dobruyu_elku_s_podarkami_dlya_deteysirot_organizovali_v_nevinnom_99176.html
Фотография к статье «Добрую ёлку» с подарками для детей-сирот организовали в Невинномысске
В рамках акции «Добрая елка» в Невинномысске для 30 детей-сирот организовали праздничное представление с вручением подарков
В рамках акции «Добрая елка» в Невинномысске для 30 детей-сирот организовали праздничное представление с вручением подарков
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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